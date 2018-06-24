/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Скончался экс-руководитель аппарата Сената Ержан Утембаев		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Скончался экс-руководитель аппарата Сената Ержан Утембаев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32983
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.06.18 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В возрасте 62 лет ушёл из жизни бывший руководитель аппарата Сената Парламента РК Ержан Утембаев. За пособничество в убийстве Алтынбека Сарсенбаева он провёл в заключении 8 лет. В ноябре 2014 года вышел на свободу.
Читать новость

§ 112
Re: Скончался экс-руководитель аппарата Сената Ержан Утембаев
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13271
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.06.18 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
До пенсии не дожил..
Темная история..
Профайл

§ Vital
Re: Скончался экс-руководитель аппарата Сената Ержан Утембаев
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5686
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.06.18 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

....................не моя тема

[Исправлено: Vital, 24.06.2018 - 22:09]
Профайл

§ Vital
Re: Скончался экс-руководитель аппарата Сената Ержан Утембаев
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5686
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.06.18 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
.............

[Исправлено: Vital, 24.06.2018 - 22:10]
Профайл

§ 112
Re: Скончался экс-руководитель аппарата Сената Ержан Утембаев
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13271
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.06.18 - 23:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вообще эта новость к чему?
Может расцениваться как пособничество..

[Исправлено: 112, 24.06.2018 - 23:15]
Профайл

§ bgb
Re: Скончался экс-руководитель аппарата Сената Ержан Утембаев
bgb


(Пользователи)
Сообщений: 3821
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 24.06.18 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
теперь будем читать здесь новости типа: ушел из жизни бывший заключенный у/к....
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 8, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 8
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
 
Быстрее не бывает
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 45
Пользователей: 0
Всего: 45

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх