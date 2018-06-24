112 Re: Боец, выступающий за Германию, поднял флаг Казахстана на... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 13271

Регистрация: 16.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:40 Цитата: таноми52:

Марик, куда девался твой патриотизм

Хм..

Кто то говорил что я Патриот?

ПокажЫ мне..

Между прочим, между..

Те, кто поставил этот спектакль, тоже не патриоты..

Ведь говорят прежде всего об американце или кто он там, о наших не говорят и не слагают заголовки..

И вообще о наших сказали что они "все таки решили их повезти".., ставя себя на уровень Господа..

И да, патриот, если он патриот, он не смотрит телевизер Самсунг, не пользуется одноименным планшетом и сотовым телефоном и не пишет в американские Фасебуки или не пользуется Васапом от Фасебука..

Не говоря уже о мерседесах или тойотах..

Чего о себе не могу сказать совсем..

Так что с патриотизмом ты погорячилась..

И да, я люблю, я Обожаю доллары..