/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 838 из 838«1...836837838
Куратор темы: drakon
§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 497
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.06.18 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тебе тоже надо записаться.
на курсы.
изучения арабского языка.
а иначе как.
Профайл

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14024
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.06.18 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а ты пакистанский не знаешь.

Я то понял,что доктор - написАл,на Пакистанском.
А вы то не - поймёте.Поэтому у него - нарушение... :lol:
Профайл

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14024
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.06.18 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
надо записаться.
на курсы.
изучения арабского языка.

Да,Доктор будет - писАть,на Бахрейнском,
мне нужно будет - понимать... :lol:
Профайл

§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 497
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.06.18 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
мне нужно будет - понимать...


да, тебе надо учить. что бы понимать внуков,правнучек.
ну внуки то еще тебя поймут, а вот правнуки...
не учи короче, это будет в другой жизни.
Профайл

§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 497
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.06.18 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Да,Доктор будет - писАть,на Бахрейнском,


а что с ним? он заболен бахрейнской болезнью?
Профайл

§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 497
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.06.18 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
у вас шведы в деревне есть?
Профайл

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14024
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.06.18 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
у вас шведы в деревне есть?

Про Шведов - не знаю.
А вот Шотландцы - есть.
Дед с бабкой,им лет по
90 уже есть... :lol:
Профайл

§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 497
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.06.18 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Про Шведов - не знаю.


узнай. или бойся.
а то громить начнут после победы или поражения сегодня.

[Исправлено: alex_60, 23.06.2018 - 21:52]
Профайл

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14024
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.06.18 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс,ты мне - объясни - какого хрена?
Вы со своим футболом в Европу - полезли?... :-o :lol: ;-)
Профайл

§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 497
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.06.18 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вы со своим футболом в Европу - полезли?.


а куда, в аМЕРИКУ? надо.
так там сайта нг нет , вроже.
Профайл

§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 497
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.06.18 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да, 5-0 уже.
раз я здесь.
Профайл

§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4960
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 24.06.18 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Не, ну ты посмотри на этого эуропейца.
Полезли. Зачем. :lol:
Не нравится с футболом, заменим на танки.
Профайл

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14024
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.06.18 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
заменим на танки.

Тут уже был один,с внуком и на танке.
Сейчас он Снайпером - работает... :lol:
Профайл

§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4960
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 24.06.18 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

ты с шумерскими поломатыми не путай, да прочими натовскими...
Как бы сами есчо звать не начали.. 8-)
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 838 из 838«1...836837838
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 11, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 10
Зарегистрированные пользователи: DrDjekel

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
 
Быстрее не бывает
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 120
Пользователей: 2
Всего: 122

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх