Цитата: 112:

Тов. Воронин опять говорит ни очем..

Ну ни о чем буквально..

Тема президентства у нас в стране величина прстоянная уже лет 30..

Ничего нового не сказано, никаких расчетов как и просчетов..

Вот так почти 30 лет тов. Воронин пишет одну и ту же статью..

согласен абсолютно!

такие баснописцы, как воронин и денисов активно тянут нас через нг в светлое прошлое!!!

ничего нового они написать не могут, потому как направление умственных способностей устремлено назад.

я тоже рожден в ссср, октябренок, пионер и комсомолец. но нельзя же жить этим сегодня!!!

я не говорю и не могу сказать, что у нас нет проблем, как впрочем и в любой стране мира, но не до такой же степени!!!

авторы таких статей убеждены, что интересов у молодежи нет, а есть только проблема - выживания. молодежи нечего есть, нечего пить, негде жить, некуда сходить, денег нет и надежды тоже.

у кого есть что есть, тот - мажор...