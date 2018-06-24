Цитата: bgb:

ну не наша это игра - футбол!

В Бразилии вся беднота идет в футбол.

У нас все они идут в бокс и бои без правил..

Не знаю почему так..

И у нас в футбол идут только миллионеры..

Или те, кто расчитывает на миллиарды с бюджета..

Может в этом дело..



[Исправлено: 112, 24.06.2018 - 19:55]