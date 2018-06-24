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≡ Боец, выступающий за Германию, поднял флаг Казахстана на чемпионате Европы по ММА		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Боец, выступающий за Германию, поднял флаг Казахстана на чемпионате Европы по ММА
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32983
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.06.18 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В чемпионате Европы, который прошёл в Бухаресте, принимал участие уроженец Костанайской области Эдуард Кексель. Он стал чемпионом Европы и, несмотря на то что представлял Германию, на пьедестал вышел с казахстанским флагом.
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§ Sniper
Re: Боец, выступающий за Германию, поднял флаг Казахстана на...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 10
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 24.06.18 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это наверное, сын нашего Дракона. Раз так скучает по Казахстану.
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§ 112
Re: Боец, выступающий за Германию, поднял флаг Казахстана на...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13270
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.06.18 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господи..
В таких видах спорта все решают только деньги и только..
Наши уже не знают куда их пихнуть, чтобы в очередной раз прославить наш Казахстан западненцами из Европы и Америки..
Еще и сказку красивую сочинили ему..
Показать европейцам после их критики , какая же замечательная у нас страна, от которой бегут людишки массово на ПМЖ и поселяются в Германиях..
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§ таноми52
Re: Боец, выступающий за Германию, поднял флаг Казахстана на...
таноми52


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Сообщений: 62
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 24.06.18 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Наши уже не знают куда их пихнуть, чтобы в очередной раз прославить наш Казахстан западненцами из Европы и Америки..
Еще и сказку красивую сочинили ему..
Показать европейцам после их критики , какая же замечательная у нас страна, от которой бегут людишки массово на ПМЖ и поселяются в Германиях..



Марик, куда девался твой патриотизм?
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§ 112
Re: Боец, выступающий за Германию, поднял флаг Казахстана на...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13270
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.06.18 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Марик, куда девался твой патриотизм

Хм..
Кто то говорил что я Патриот?
ПокажЫ мне..
Между прочим, между..
Те, кто поставил этот спектакль, тоже не патриоты..
Ведь говорят прежде всего об американце или кто он там, о наших не говорят и не слагают заголовки..
И вообще о наших сказали что они "все таки решили их повезти".., ставя себя на уровень Господа..
И да, патриот, если он патриот, он не смотрит телевизер Самсунг, не пользуется одноименным планшетом и сотовым телефоном и не пишет в американские Фасебуки или не пользуется Васапом от Фасебука..
Не говоря уже о мерседесах или тойотах..
Чего о себе не могу сказать совсем..
Так что с патриотизмом ты погорячилась..
И да, я люблю, я Обожаю доллары..
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§ drakon
Re: Боец, выступающий за Германию, поднял флаг Казахстана на...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14024
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.06.18 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Это наверное, сын нашего Дракона

Нет - Племянник, из Гамбурга.
О нем я писал в деревеньке... :lol:
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