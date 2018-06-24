Обликоморале Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем. #426





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4956

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:27 «В первые 12 часов поездки мы не особо разговаривали, так как я совсем не знаю русский язык. Но в вагоне с нами ехали детишки от пяти до одиннадцати лет, которых очаровал иностранец (я). Поэтому четыре часа мы провели говоря друг другу: «Привет, друг».



«Иногда моя соседка, которая была мамой, предлагала мне фруктов или еще чего поесть, так как у меня с собой были только вафли и вода».



«Я совершил тактическую ошибку, просчитался, так сказать, не взяв в дорогу нормальную еду. А всю наличку потратил на вафли. Поэтому двери вагона-ресторана были для меня закрыты. А там можно было поесть спагетти с сыром или сэндвичи. Но все хорошо, до Самары оставалось несколько часов».



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«Любой, кому не посчастливилось видеть меня без футболки догадался бы, что я люблю перекусить по ночам. Я все съел, это было потрясающе, а женщина помогла мне еще раз».



«Я поблагодарил женщину и показал, что мой живот полон. А мама достала упаковку клубничных печенек. Прибегнув к помощи Google переводчика я объяснил женщине, что ей еще ехать дальше, а я наелся. Но она меня проигнорировала и положила печенье ко мне в сумку».



«Я не из тех, кто будет кричать о том, что такого вам не расскажут о России в масс-медиа, но уверен, что такого точно бы не произошло со мной в британском поезде. Конечно, я редко езжу в поезде без мешков с конфетами, но все же. Спасибо, леди. Ешьте яйца, сколько угодно».

Катайтесь поездами РЖД.