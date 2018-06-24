112 Re: Боец, выступающий за Германию, поднял флаг Казахстана на... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 13265

Регистрация: 16.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:52 Господи..

В таких видах спорта все решают только деньги и только..

Наши уже не знают куда их пихнуть, чтобы в очередной раз прославить наш Казахстан западненцами из Европы и Америки..

Еще и сказку красивую сочинили ему..

Показать европейцам после их критики , какая же замечательная у нас страна, от которой бегут людишки массово на ПМЖ и поселяются в Германиях..