Ваш земляк Re: В нескольких городах Казахстана полиция задержала местных... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1737

Регистрация: 17.12.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:22 Наши менты ваших, наверное, научили. Чуть что - сразу винтить, всех без разбору. У меня есть хороший знакомый, руководитель городского комитета КПРФ. Так на 7 ноября, когда они собрались на санкционированный (!) митинг, их местные ФСБшники начали задерживать, всё на камеры снимали. Вот так Власть боится своего народа...Хоть в России, хоть в Казахстане...