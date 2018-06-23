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§ NG.kz
В нескольких городах Казахстана полиция задержала местных жителей и журналистов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32981
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.06.18 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На пешеходной части улицы Панфилова в центре Алматы сегодня, 23 июня, были задержаны десятки человек, их завели в служебные автобусы полиции и увезли. Лозунгов задержанные не озвучивали, требований не выдвигали.
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§ 112
Re: В нескольких городах Казахстана полиция задержала местных...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13261
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.06.18 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А у нас в Рудном вчера десятки тысяч полицейских стояли на каждом углу и на светофорах сами махали руками..
Тоже что то было?
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* drakon
Re: В нескольких городах Казахстана полиция задержала местных...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14020
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.06.18 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Тоже что то было?

День Полиции - отмечали... :lol: :oops: :-o
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§ Menden1968
Re: В нескольких городах Казахстана полиция задержала местных...
Menden1968


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Сообщений: 17
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.06.18 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А у нас в Рудном вчера десятки тысяч полицейских стояли на каждом углу и на светофорах сами махали руками..

Марик как в маленьком Рудном могут оказаться тысячи полицейских тем более десятки тысяч?Ты на днях ничего не отмечал,бывают голюцинации в каждом человеке увидить полицейского.......может к врачу показаться или само пройдёт.
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§ Ваш земляк
Re: В нескольких городах Казахстана полиция задержала местных...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1737
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 24.06.18 - 01:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наши менты ваших, наверное, научили. Чуть что - сразу винтить, всех без разбору. У меня есть хороший знакомый, руководитель городского комитета КПРФ. Так на 7 ноября, когда они собрались на санкционированный (!) митинг, их местные ФСБшники начали задерживать, всё на камеры снимали. Вот так Власть боится своего народа...Хоть в России, хоть в Казахстане...
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§ Sniper
Re: В нескольких городах Казахстана полиция задержала местных...
Sniper


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Сообщений: 10
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 24.06.18 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это козел- провокатор на мясокомбинате, ведущий отару овец, на бойню. Всех под ножик, а он гордо шествует к своей кормушке.
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* maxsaf
Re: В нескольких городах Казахстана полиция задержала местных...
maxsaf


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Сообщений: 8
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.06.18 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
C. Сакур: Почему в Казахстане даже небольшие протесты подавляются полицией?
K.Токаев: Каждый выполняет свою работу.
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§ Vital
Re: В нескольких городах Казахстана полиция задержала местных...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5682
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.06.18 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Да не кто не кого не подавлял. Так .цирк. 10 челов выпустят завтра. Не че не произошло. Шум на ровном месте)))
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* maxsaf
Re: В нескольких городах Казахстана полиция задержала местных...
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 8
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.06.18 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну само собой, судя по фоткам людей просто вверх подкидывали, как победителей качали. И им это явно нравилось.
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§ Vital
Re: В нескольких городах Казахстана полиция задержала местных...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5682
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.06.18 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Думаешь им это не нравилось? Да они вечером еще вечеринку устроили по этому поводу.
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§ Vital
Re: В нескольких городах Казахстана полиция задержала местных...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5682
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.06.18 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фото смотри внимательно. На первом жены ждут своих мужей. Обрати как аккуратно несут дедушку к своей бабушке. А на последнем фото? Так если б меня так домой заносили наши стражи. Я б еще доплачивал. Не ЦИРК?
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* maxsaf
Re: В нескольких городах Казахстана полиция задержала местных...
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 8
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.06.18 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Целью задержаных были не требования, не митинг, а сами задержания. Цель достигнута. А вот кому это нужно и зачем - другой вопрос.
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