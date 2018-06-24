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§ NG.kz
Боец, выступающий за Германию, поднял флаг Казахстана на чемпионате Европы по ММА
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 32981
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.06.18 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В чемпионате Европы, который прошёл в Бухаресте, принимал участие уроженец Костанайской области Эдуард Кексель. Он стал чемпионом Европы и, несмотря на то что представлял Германию, на пьедестал вышел с казахстанским флагом.
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§ Sniper
Re: Боец, выступающий за Германию, поднял флаг Казахстана на...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 10
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 24.06.18 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это наверное, сын нашего Дракона. Раз так скучает по Казахстану.
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