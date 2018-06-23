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≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 28 из 28«1...262728
Куратор темы: yudjin
§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 489
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.06.18 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
нет, это неправильный футбол.
папали в руку при падении.
нет это неправильный гол.
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 489
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.06.18 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я вот этого вообще не понимаю. .
в голову , в ухо, в ногу, между ног,
попало - это нормально.
в руку попало- это пенальти.
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 489
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.06.18 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мексика рулит. два нуль.
ну тут как бы по статусу..
Хотя.. Хиддинг их, ЮК, куда то далеко...
в свое время вывел.

[Исправлено: alex_60, 23.06.2018 - 22:32]
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4947
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 23.06.18 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

По крайней мере все закономерно.
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 489
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.06.18 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
капец. дополнительное время.
корейцы забили.
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 489
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.06.18 - 22:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну да, кто то должен забиватьв дополнительное время.
по регламенту.
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§ elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1483
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.06.18 - 00:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У немцев новый состав, ни одного турка в игре. Странно1 :-x
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 489
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.06.18 - 01:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сравняли. "наши".
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 489
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.06.18 - 01:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лев ну на грани. . видно.
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 489
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.06.18 - 01:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кадр. один "немец" со " "шведом"
в одной картинке.
Африка рулит.
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 489
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.06.18 - 01:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну что сказать. фиаско. 5 минут до конца
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§ elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1483
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.06.18 - 01:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
даже в меньшинстве, немцы рулят
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 489
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.06.18 - 01:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на 90 забили. .

ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 489
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.06.18 - 01:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ЛЕв родился в другой жизни. .

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Страница 28 из 28«1...262728
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