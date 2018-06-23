alex_60 Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем. #408





(Полноправные пользователи) Сообщений: 489

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:30 Мексика рулит. два нуль.

ну тут как бы по статусу..

Хотя.. Хиддинг их, ЮК, куда то далеко...

в свое время вывел.



[Исправлено: alex_60, 23.06.2018 - 22:32]