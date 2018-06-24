Цитата: Ваш земляк:

А вообще-то с клещами шутки плохи - будешь потом ещё воробьям фигушки крутить. Мне про мужика рассказывали - после укуса клеща у него, не сразу правда, память стала пропадать. Мог с одним человеком несколько раз поздороваться. А кого-то вообще парализует.

Цитата: Vital:

Меня я так понял не берет уже клещ.

я под столом почти: Виталь, у тебя что ли наоборот: клещ если тебя укусит, то ему уже пить нельзя и он будет фиги воробьям крутить?