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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 483
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.06.18 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
??????


п- говорил.,если не понял. я тебе сразу сказал куда ехать.
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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5662
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.06.18 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ирину федишин так и не оценил. Грустно. Классная певица. Наши братья и сестры с украины. Гуглините
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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5662
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.06.18 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думаю в украину валить. Если там такие девушки ( а говорят по всю ду))) как Ирина Федишин. Значит мир не сошел с ума значит там есть и мир и любовь.
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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5662
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.06.18 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мечтаю что б всякие патриоты вроде нашего третья...поехал домой к себе в владик. А другие с другой стороны такие же патриоты поехали тоже домой. ВСЕ ДОМОЙ! Оставте людей в покое. В украине мног хороших людей. Пс. Особено Ирина Федишин. С песнкой " ти тильки мий))))
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§ Алиса
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4181
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 23.06.18 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Думаю в украину валить.

Виталь, а украинский язык выучил? ;-)
А то там ведь и немного с неуравновешенной психикой есть, и даже дамы:
Цитата:
Украинский экс-депутат Ирина Фарион призвала бить с ноги в челюсть тем, кто говорит на русском языке.

ой, имена почти созвучны с "твоей" Ирина Федишин :lol: :lol:
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4947
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 23.06.18 - 22:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:


8-) все красивые девушки с незалежной уже давно в Мацкве, на Тверской, да на Ленинградском ш.
Тебе ли не знать?
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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5662
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.06.18 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Не страшно. Вроде уже были скандалы. Когда девушка жаловалась на домогательство ( вернее секс) от туриста из аргентины а по факту , когда нашли он по паспорту( поймали уже когда) оказался Рудик из Баку . Все происнилось. Я тоже могу притворится , к примеру хорватом( брат там двоюродный ) факт
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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5662
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.06.18 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Нет. Незнаю. Спецом не искал. Пока в моей жизни происходит по другом. Как правило случайный знакомства( я тащусь от них) я постоянно ищу что то новое. Часто упускаю шанс(Лилю) ну всяк бывает я не идеал . Ошибки совершаю. Ну я учусь. Я стараюсь. ))))) нееее неподумайте что это смысл жизнь. Нет не в коем случае . Это просто страничка моей жизни , прошло и дальше и дальшее к могилке
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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5662
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.06.18 - 23:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати. Девушки нашел тему для вас. Олег Винник. Тоже не плохо. Все хохлы. Вы только посмотрите сколько талантов А ?
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