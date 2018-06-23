Vital Re: Флуд и оффтопик часть 3 #12233





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5662

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:08 Цитата: Обликоморале: Нет. Незнаю. Спецом не искал. Пока в моей жизни происходит по другом. Как правило случайный знакомства( я тащусь от них) я постоянно ищу что то новое. Часто упускаю шанс(Лилю) ну всяк бывает я не идеал . Ошибки совершаю. Ну я учусь. Я стараюсь. ))))) нееее неподумайте что это смысл жизнь. Нет не в коем случае . Это просто страничка моей жизни , прошло и дальше и дальшее к могилке