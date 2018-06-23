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≡ 300 000 тенге за самый вкусный напиток - в Костанайской области впервые прошел фестиваль кумыса		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
300 000 тенге за самый вкусный напиток - в Костанайской области впервые прошел фестиваль кумыса
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32976
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.06.18 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Участники фестиваля выставляли на столы десятки одноразовых стаканов с кумысом, предлагали попробовать и … подарить им свой голос. Гости праздника дегустатировали кумыс около полутора часов, пока он не закончился.
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§ 112
Re: 300 000 тенге за самый вкусный напиток - в Костанайской...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13261
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.06.18 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давно не пил настоящего кумыса..
Тот что даже через своих знакомых заказываю, сомневаюсь что он настоящий с деревянной бочки и из под кобылы, которая кормит жеребенка..
Во первых жеребенку нужно оставлять, во вторых собирается по очень немного и кропотливо и взбалтывается там в этой бочке все постоянно..
А у них там столько полторашек и литрушек, как будто слонов держат и доят их..
О том что в кумыс добавляют мясо и все такое, впервые слышу конечно..
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§ Sniper
Re: 300 000 тенге за самый вкусный напиток - в Костанайской...
Sniper


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Сообщений: 8
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 23.06.18 - 19:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Давно не пил настоящего кумыса

скажи точней. Никогда его не пьешь. На фотографиях видим твои полторашки с мочегонным средством.
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§ 112
Re: 300 000 тенге за самый вкусный напиток - в Костанайской...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13261
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.06.18 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
скажи точней. Никогда его не пьешь

Ты вообще русский язык понимаешь?
Разница есть между Давно и Не пьешь?
Если не видишь в этом разницы, то о чем можно тогда с тобой говорить?
Сам то хоть знаешь что это такое, Настоящий кумыс?
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§ Rexyn
Re: 300 000 тенге за самый вкусный напиток - в Костанайской...
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 33
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 23.06.18 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Материал обновлен, добавлено видео.
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§ Menden1968
Re: 300 000 тенге за самый вкусный напиток - в Костанайской...
Menden1968


(Пользователи)
Сообщений: 17
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.06.18 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А у них там столько полторашек и литрушек, как будто слонов держат и доят их..

И вообще в пластик не молоко ,кумыс или спиртное лучше не разливать и не употреблять из этой тары.
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§ Menden1968
Re: 300 000 тенге за самый вкусный напиток - в Костанайской...
Menden1968


(Пользователи)
Сообщений: 17
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.06.18 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В детстве на лето вседа ездил в Боровской там санаторий туберкулёзный бабушка там жила.Так в этот санаторий возили кумыс из Каменск Уральска в деревянных бочках его отдыхающим санатория давали ну и мы пацаны пойдём попросим нам дадут свежий вкусный кумыс был.
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