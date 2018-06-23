112 Re: 300 000 тенге за самый вкусный напиток - в Костанайской... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 13261

Регистрация: 16.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:45 Давно не пил настоящего кумыса..

Тот что даже через своих знакомых заказываю, сомневаюсь что он настоящий с деревянной бочки и из под кобылы, которая кормит жеребенка..

Во первых жеребенку нужно оставлять, во вторых собирается по очень немного и кропотливо и взбалтывается там в этой бочке все постоянно..

А у них там столько полторашек и литрушек, как будто слонов держат и доят их..

О том что в кумыс добавляют мясо и все такое, впервые слышу конечно..