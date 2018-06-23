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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13261
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.06.18 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господи..
Опять начались Жалобы на коллег так сказать вышестоящим органам, Уважаемым, тем кто поймет..
Во первых это нарушение.
И во вторых жалоба не Ширам, она отнюдь не красит мушчинок..
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4945
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 23.06.18 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока перерыв между таймами, можно и перекусить.
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* alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 480
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.06.18 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Пока перерыв между таймами, можно и перекусить

Компромата нет. Пойдет.
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1478
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.06.18 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Чёт рановато закусь поставил
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4945
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 23.06.18 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Это я на даче, перекус...а не закусь. :lol:
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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5657
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.06.18 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Во чешит... перекусь))))) Да самый что не на есть это закусь!!!

[Исправлено: Vital, 23.06.2018 - 19:43]
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* alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 480
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.06.18 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Во чешит... перекусь))))) Да самый что не на есть это закусь!!!


я же говорю. компромата НЕТ. все по закону.
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* alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 480
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.06.18 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тем более.
фото.
иллюстрационное.
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* alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 480
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.06.18 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
от ДОРЫ ГОООООООлодной.
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4945
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 23.06.18 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Я за рулем, тока домой приехал. Такшта перекус 8-)
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* alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 480
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.06.18 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пять мину, пять минут .
чтобы еще сделать . перед тем как. ..
нет лежа не смотрю только стоя или сидя. .
когда апофеоз- один метр стоя от экрана.
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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5657
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.06.18 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Кстати на счет клеща!. Тема очень любопытна. . Я реально отмечал очень нужный день . Не мой .общий. все пьяные и веселые.в лесу по нашему , по простому Приехав домой . Я обнаружил его на ноге. Испугавшии.вернее автоматом я чужого от с своего тела отбросил. Автоматом убил,раздовил, пол вытер и в унитаз. Звоню 103. Одна мне говорит приезжай с клещем .проверим . Это очень опасно , ДЕЛО В ТОМ Ч ТО УЖЕ В ОБЛАСТИ ПРОИЗОШЕЛ 1 СЛУЧАЙ ЗАРАЖЕНИЯ. Я ок. Приехал. Мне выписали мазь и табл просто от алергии. Я говорю может кровь вам сдать? Нет они говорят, не сы. Наши месные клещи , не заразны. Чет меня напрягает наш медздрав. . НО ПОЧЕМУ ПО 103 РАЗНЫЕ ДАННЫЕ? Хм? Как и вся статистика по стране? Грустно что когда даже попадаешь в вроде буквально без обидную ситуацию , веры ноль не кому...

[Исправлено: Vital, 23.06.2018 - 20:29]

[Исправлено: Vital, 23.06.2018 - 20:30]
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* alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 480
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.06.18 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Я ок. Приехал


а п что никуда ни поеду.
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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5657
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.06.18 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

??????
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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5657
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.06.18 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Понял. Поехал . Разум
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