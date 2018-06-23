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§ NG.kz
Хет-трик Пиззели принес победу "Актобе" в матче с "Тоболом"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32975
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.06.18 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Тобол" в рамках 15-го тура чемпионата РК по футболу среди команд Премьер-лиги сегодня, 23 июня, встретился с "Актобе". Репортаж о матче и отчет о пресс-конференции главных тренеров - немного позже. А пока смотрите видео голов.

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§ 112
Re: Хет-трик Пиззели принес победу "Актобе" в матче с...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13261
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.06.18 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Армянин наверно хорошо получает, гораздо больше чем наши, вот и старается..
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§ seroff
Re: Хет-трик Пиззели принес победу "Актобе" в матче с...
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 192
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 23.06.18 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
судя по фамилии итольянец
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§ Обликоморале
Re: Хет-трик Пиззели принес победу "Актобе" в матче с...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4945
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 23.06.18 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
seroff:

Но родился в Бразилии. :lol:
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§ 112
Re: Хет-трик Пиззели принес победу "Актобе" в матче с...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13261
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.06.18 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
seroff:
Отправлено: 23.06.18 - 20:34
судя по фамилии итольянец

Может и макаронник, но думаю это псевдоним..
Сюда к нам их пинками не загонишь..
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§ Козлов я
Re: Хет-трик Пиззели принес победу "Актобе" в матче с...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 196
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 23.06.18 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
seroff:
судя по фамилии итольянец

1. Италия,а не не Итолия
2. Дело не в фамилии, это -сакральное место,стадион на могилах и костях построен=
3. Поэтому мы на своем поле неуютно себя чувствуем (короче,проигрываем в б-ве случаев)
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