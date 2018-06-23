alex_60 Re: Моя Деревенька и её окрестности. #12559





(Полноправные пользователи) Сообщений: 480

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:14 Цитата: drakon:

мне нужно будет - понимать...



да, тебе надо учить. что бы понимать внуков,правнучек.

ну внуки то еще тебя поймут, а вот правнуки...

не учи короче, это будет в другой жизни.