Обликоморале Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем. #397





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4945

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:58 Сегодня в Ростове при +33 играют мексиканцы, привыкшие не только к жаре, но и кислородному голоданию (2/3 страны в горах) и корейцы, проводившие сборы на равнине при +15.

Как не крути, на кактус в самбреро ставлю.