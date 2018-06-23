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≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 27 из 28«1...25262728»
Куратор темы: yudjin
* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 480
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.06.18 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
типичный житель Бельгии забил.
вот такие они, " бельгийцы".
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* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 480
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.06.18 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пятый не полез в ворота.
видать уже места нет
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* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 480
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.06.18 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
капец. "бельгийцы" своим землякам и так и сяк,
и в перекладину с двух метров.
но мяч не хочет.
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* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 480
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.06.18 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"бельгиец"- пятый.
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* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 480
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.06.18 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
гол в добавленное время -святое делою
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4945
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 23.06.18 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
7 голов за игру, это что то. И дополнительного не надо, что бы кого то вытягивать.)))
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4945
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 23.06.18 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня в Ростове при +33 играют мексиканцы, привыкшие не только к жаре, но и кислородному голоданию (2/3 страны в горах) и корейцы, проводившие сборы на равнине при +15.
Как не крути, на кактус в самбреро ставлю. :lol:
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* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 480
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.06.18 - 19:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
согласен. ни одного пенальти.
все с игры.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4945
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 23.06.18 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

А что все таки добавили, я упустил. На даче с планшета смотрю, это не полуторометровый экран дома.
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* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 480
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.06.18 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
корейцев с мексикой конечно буду смотреть.
немцев со шведами- по мере просыпания ночью.
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* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 480
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.06.18 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
смотрю ,ветку из ленты вывели.
видать нервные есть.
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* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 480
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.06.18 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тобол проиграл дома заклятому другу Актобе .
2-3
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* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 480
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.06.18 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
согласен. ни одного пенальти.


.все таки было пенальти.. пока меня не было.
за пультом.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4945
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 23.06.18 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И так бывает.
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* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 480
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.06.18 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
начинаем. ЮК-М.
интересно , наши местные болеют?
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Ответить Новый топик
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