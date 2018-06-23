Vital Re: Флуд и оффтопик часть 3 #12222





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5657

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:23 Цитата: Обликоморале: Кстати на счет клеща!. Тема очень любопытна. . Я реально отмечал очень нужный день . Не мой .общий. все пьяные и веселые.в лесу по нашему , по простому Приехав домой . Я обнаружил его на ноге. Испугавшии.вернее автоматом я чужого от с своего тела отбросил. Автоматом убил,раздовил, пол вытер и в унитаз. Звоню 103. Одна мне говорит приезжай с клещем .проверим . Это очень опасно , ДЕЛО В ТОМ Ч ТО УЖЕ В ОБЛАСТИ ПРОИЗОШЕЛ 1 СЛУЧАЙ ЗАРАЖЕНИЯ. Я ок. Приехал. Мне выписали мазь и табл просто от алергии. Я говорю может кровь вам сдать? Нет они говорят, не сы. Наши месные клещи , не заразны. Чет меня напрягает наш медздрав. . НО ПОЧЕМУ ПО 103 РАЗНЫЕ ДАННЫЕ? Хм? Как и вся статистика по стране? Грустно что когда даже попадаешь в вроде буквально без обидную ситуацию , веры ноль не кому...



[Исправлено: Vital, 23.06.2018 - 20:29]



[Исправлено: Vital, 23.06.2018 - 20:30]