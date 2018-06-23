Цитата: alex_60:

какая страна, такие и тендеры. такие и тесты. а



а потом в тендерах на миллиарды тенге побеждают "конторы", не имеющие

ни одной единицы техники, ни одного человека в штате, с учредительским фонндом 100 тенге.

Все по Сагадиеву. нафик учиться. главное чтобы воровать миллиардами умели.