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§ NG.kz
Ввести квалификационный тест для журналистов предложил Сагадиев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32969
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.06.18 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр образования и науки РК на межведомственном совещании по вопросам развития медиаобразования отметил, что наличие диплома в этой сфере не обязательно. И заявил, что казахстанским студентам в ближайшем будущем не нужно будет учиться 4 года.
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§ 112
Re: Ввести квалификационный тест для журналистов предложил...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13250
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.06.18 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все верно, чем 4 года платить, лучше два с половиной..
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§ Victor Yang
Re: Ввести квалификационный тест для журналистов предложил...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10750
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.06.18 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ну, ну. итр в сфере жкх.

Прорабы, мастера, начальники участков на стройках, проектировщики - не ИТР? А кто тогда?
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* alex_60
Re: Ввести квалификационный тест для журналистов предложил...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 455
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.06.18 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
какая страна, такие и тендеры. такие и тесты.
а

а потом в тендерах на миллиарды тенге побеждают "конторы", не имеющие
ни одной единицы техники, ни одного человека в штате, с учредительским фонндом 100 тенге.
Все по Сагадиеву. нафик учиться. главное чтобы воровать миллиардами умели.
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