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§ NG.kz
Ввести квалификационный тест для журналистов предложил Сагадиев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32969
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.06.18 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр образования и науки РК на межведомственном совещании по вопросам развития медиаобразования отметил, что наличие диплома в этой сфере не обязательно. И заявил, что казахстанским студентам в ближайшем будущем не нужно будет учиться 4 года.
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§ Алиса
Re: Ввести квалификационный тест для журналистов предложил...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4180
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 23.06.18 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Для того, чтобы окончить вуз раньше положенного срока студентам нужно будет набрать определённое количество кредитов. То есть если он, например, учился летом или по интенсивной программе, он может окончить университет и за 2,5 года, и за 3.

а чего уж и не за год - чего тянуть -то?
образование у нас с каждым годом все интереснее и интереснее. Школу тоже можно будет так заканчивать? - а чего тянуть 11 лет...
Цитата:
"При приёме на работу у каждого журналиста должен быть сертификат о прохождении этого теста, а диплом, если он есть – хорошо", – заключил Ерлан Сагадиев.

ага, т.е. диплом по сути - второстепенное, нафиг нужен, главное сертификат о прохождении теста.
Песня, просто песня, а не образование....
Я под столом....
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§ elektron
Re: Ввести квалификационный тест для журналистов предложил...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1477
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.06.18 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
2030 год. Доклад Министра образования
РК: "Я облетел весь Земной шар и могу заявить сегодня, что наше образование —
лучшее в мире". Жидкие аплодисменты и шепот в зале: "Странно, Земля-то плоская", "Во дает, тело тяжелее воздуха — не может летать", "Даже если и взлетит Божией милостью, то разобьется о небесный свод. "
:lol: :lol: :lol:
По идее РФ стояло, но так в тему ;-)
Тут на форуме одна уже есть, не буду уточнять :-P
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§ Victor Yang
Re: Ввести квалификационный тест для журналистов предложил...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10749
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.06.18 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если бы ещё тесты адекватные были. А то для ИТР ввели аттестацию - так там в вопросах все нормативные документы наизусть знать надо. Бред.
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§ alex_60
Re: Ввести квалификационный тест для журналистов предложил...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 449
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.06.18 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//что наличие диплома в этой сфере не обязательно,//
//у каждого журналиста должен быть сертификат о прохождении этого теста, а диплом, если он есть – хорошо", – заключил Ерлан Сагадиев.///

у него справка медицинская есть ?
психиатр , нарколог.

[Исправлено: alex_60, 23.06.2018 - 14:39]
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§ alex_60
Re: Ввести квалификационный тест для журналистов предложил...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 449
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.06.18 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А то для ИТР ввели аттестацию - так там в вопросах все нормативные документы наизусть знать надо. Бред.


а что , есть тесты для итр на уровне страны?
сказки.
в каждой конторе по своему . стопудово.
в твоей так.серьезная видать контора.
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§ elektron
Re: Ввести квалификационный тест для журналистов предложил...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1477
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.06.18 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А то для ИТР ввели аттестацию

Цитата:
alex_60:
а что , есть тесты для итр на уровне страны?

Не знаю как сегодня, но было время, что зубрили, ежегодно ПТЭ и ПТБ.
Или что то раз в 2 года было, точно не помню. Но потом "научился" сдавать и без зубрёжки :-P
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§ alex_60
Re: Ввести квалификационный тест для журналистов предложил...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 449
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.06.18 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Не знаю как сегодня, но было время, что зубрили, ежегодно ПТЭ и ПТБ.


может и было " тогда".
я ни разу о тестах не слышал и не проходил.
даже при переходе с категорию на категорию.
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§ alex_60
Re: Ввести квалификационный тест для журналистов предложил...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 449
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.06.18 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
группу допуска по обслуживанию электрооборудования , да, раз в год .
это было.
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§ yudjin
Re: Ввести квалификационный тест для журналистов предложил...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5389
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 23.06.18 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
по-моему человек не понимает вообще где и кем работает...раз противоречит сам себе:

Цитата:
Ведь неизвестно, как они получили их, через какие образовательные программы прошли.


и тут же о новшествах:
Цитата:
и мы решили предоставить вузам свободу давать те образовательные программы, которые они считают нужными


Во-первых, кто как ни министерство безобразования должно было контролировать выдачу дипломов?
А во-вторых не признавая одни дипломы, они дают полную свободу в обучении другим... невменяемый парадокс, однако...


Цитата:
И возможно реализовать эту систему и в школах",

шо мелочиться... давайте уже с детсада... сразу из балапана да в магистры и бакалавры... главное шоб кредиты набрали по полной... и на родителей и на родственников этих кредитов навесили... и шо бы лично кредиты отслеживал сам Сагадиев... а то мол потом скажет не знамо откуда диплом взялся...
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§ yudjin
Re: Ввести квалификационный тест для журналистов предложил...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5389
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 23.06.18 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вообще забавный чувак этот министр... этакое чудо в перьях доморощенного образования... школы под откос пустил... до вузов добрался.

Цитата:
туденты смогут учиться по зарубежной системе, то есть они смогут быть, например, экономистом и журналистом одновременно.

а слесарь-гинеколог может быть?
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§ Seviriya
Re: Ввести квалификационный тест для журналистов предложил...
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 176
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.06.18 - 15:39
Комментарий удален модератором.
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§ Victor Yang
Re: Ввести квалификационный тест для журналистов предложил...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10749
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.06.18 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а что , есть тесты для итр на уровне страны?

Есть, в сфере ЖКХ:
http://kds.mid.gov.kz/ru/pages/voprosy-po-attestacii
Цитата:
alex_60: в твоей так
Не от конторы зависит, а от участия ее в тендерах. Заказчик сейчас выставляет требования - нужны аттестованные специалисты для участия в закупках. Вот и приходится их аттестовывать.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=34804&post_id=768528&order=0&viewmode=flat&pid=768526&forumid=1#768528

[Исправлено: Victor Yang, 23.06.2018 - 16:09]
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* Обликоморале
Re: Ввести квалификационный тест для журналистов предложил...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4933
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 23.06.18 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
8-)
У нас тут есть '' профи. комиентатор''. Осталось только тесты сдать, получить сертификат и нате, профи. журналист вам. В НГ кому то придется подвинутся.
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