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§ NG.kz
Полиция Костаная оперативно отреагировала на замечание горожан по поводу небезопасного пешеходного перехода
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32969
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.06.18 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В данный момент специалисты отдела ЖКХ Костаная спиливают ветки, которые закрывают водителям обзор на знак пешеходного перехода по ул. Дзержинского, недалеко от магазина "Орбита". Сообщение об этой проблеме появилось в рубрике "Народные новости" вчера, 21 июня.
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§ Алиса
Re: Полиция Костаная оперативно отреагировала на замечание...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4180
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 22.06.18 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сейчас они будут заниматься кронированием.

ну-ну, что и следовало ожидать. Это единственный выход. Других больше нету. :-x :-x :-x

[Исправлено: Алиса, 22.06.2018 - 17:02]
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§ olegggon
Re: Полиция Костаная оперативно отреагировала на замечание...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 890
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 22.06.18 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да неужели, пусть тогда заодно проедут к Гагарина, где всё настолько хаотично, что думаешь ты находишься в аду: едут и по левой стороне и по правой, во всех направлениях. Тут и экскаваторы и дорожные машины, но ни одного полицейского, который бы этот безумный трафик скоординировал.
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§ seroff
Re: Полиция Костаная оперативно отреагировала на замечание...
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 191
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 22.06.18 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я что то не вижу самого перехода просто знак и всё
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§ Sniper
Re: Полиция Костаная оперативно отреагировала на замечание...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 7
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 22.06.18 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лукавит господин полицейский. Выписывалось ранее предписание на этот переход? Или оставили себе для подкормки оголодавших жолполовцев?
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§ dandiv
Re: Полиция Костаная оперативно отреагировала на замечание...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 595
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 23.06.18 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
seroff:
я что то не вижу самого перехода просто знак и всё

Я тоже не вижу...

Газон вижу, непонятно воткнутый знак тоже вижу, а перехода не вижу
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§ dandiv
Re: Полиция Костаная оперативно отреагировала на замечание...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 595
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 23.06.18 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще один момент - деревья то кронируют, но это временное решение (ветки то опять отрастут). И непонятно зачем зкак пешеходного перехода установлен после электрического столба? Может нужно было до него устанавливать?
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