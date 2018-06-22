olegggon Re: Полиция Костаная оперативно отреагировала на замечание... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 890

Регистрация: 01.07.11 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:30 Да неужели, пусть тогда заодно проедут к Гагарина, где всё настолько хаотично, что думаешь ты находишься в аду: едут и по левой стороне и по правой, во всех направлениях. Тут и экскаваторы и дорожные машины, но ни одного полицейского, который бы этот безумный трафик скоординировал.