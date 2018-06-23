Цитата: "Для того, чтобы окончить вуз раньше положенного срока студентам нужно будет набрать определённое количество кредитов. То есть если он, например, учился летом или по интенсивной программе, он может окончить университет и за 2,5 года, и за 3.

а чего уж и не за год - чего тянуть -то?

образование у нас с каждым годом все интереснее и интереснее. Школу тоже можно будет так заканчивать? - а чего тянуть 11 лет...

Цитата: "При приёме на работу у каждого журналиста должен быть сертификат о прохождении этого теста, а диплом, если он есть – хорошо", – заключил Ерлан Сагадиев.

ага, т.е. диплом по сути - второстепенное, нафиг нужен, главное сертификат о прохождении теста.

Песня, просто песня, а не образование....

Я под столом....