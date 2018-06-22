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≡ "Когда они меня запинали, у меня из носа пошла кровь" - в суде № 2 Костаная показали видео драки возле ночного клуба West		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Когда они меня запинали, у меня из носа пошла кровь" - в суде № 2 Костаная показали видео драки возле ночного клуба West
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32969
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.06.18 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Запись длится почти 54 минуты. На ней видно, как конфликт разворачивается сначала между Романом Ротовым и потерпевшим Жасланом Рамазановым, которых пытается разнять подсудимый Дамир Есымгалиев.
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§ сайлау курманов
Re: "Когда они меня запинали, у меня из носа пошла...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2776
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 22.06.18 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хотим видео узреть
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§ bgb
Re: "Когда они меня запинали, у меня из носа пошла...
bgb


(Пользователи)
Сообщений: 3815
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 23.06.18 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
хотим видео узреть

погоди немного. через неделю второй сезон отснимут...)))
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