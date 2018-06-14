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Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 08:14 10 июня на заседании Совета глав государств-участников ШОС в Циндао президент РК Нурсултан НАЗАРБАЕВ заявил: «В мире много говорится о диверсификации корзины мировых валют, снижении рисков валютной зависимости и появлении криптовалют». И в связи с этим предложил при торговых операциях производить расчеты в национальных валютах всех стран ШОС. На вопрос, в чем плюсы и минусы этой идеи главы государства для Казахстана, «НГ» попросила ответить экспертов.

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