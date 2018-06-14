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§ NG.kz
Они у нас - за тенге, мы у них - за рубли
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32968
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.06.18 - 08:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
10 июня на заседании Совета глав государств-участников ШОС в Циндао президент РК Нурсултан НАЗАРБАЕВ заявил: «В мире много говорится о диверсификации корзины мировых валют, снижении рисков валютной зависимости и появлении криптовалют». И в связи с этим предложил при торговых операциях производить расчеты в национальных валютах всех стран ШОС. На вопрос, в чем плюсы и минусы этой идеи главы государства для Казахстана, «НГ» попросила ответить экспертов.
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§ alex_60
Re: Они у нас - за тенге, мы у них - за рубли
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 442
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.06.18 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
значить недоступно объясняешь.


на русском вроде. ладно . отдыхай.
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§ alex_60
Re: Они у нас - за тенге, мы у них - за рубли
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 442
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.06.18 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:
Выношу устное предупреждение.


принято. учтем.
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§ Victor Yang
Re: Они у нас - за тенге, мы у них - за рубли
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10747
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.06.18 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
план имеет двоякое значение (план - уличное название марихуаны, высушенные цветы, стебли, семена индийской конопли).

Так и словосочетание "Дорожная карта" также двоякое значение имеет.
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