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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13248
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.06.18 - 00:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Упираться начали примерно где то тут, потом выбрались наконец и встретив одну единственную за весь путь машину с пасанятами спросили куда и как ехать..



Но они сами катались просто так..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13248
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.06.18 - 00:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пытаясь вырваться хоть куда то, взяли к грейдеру, который они указали, сказав чтоб на него не взбирались и шли где то рядом с выходом на Казанбасы либо Нагорное..
Там встретили ставку Жигитов..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13248
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.06.18 - 00:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какие то остатки каких то строений..



Жаль конечно..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13248
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.06.18 - 00:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то еще, наверняка было большое..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13248
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.06.18 - 00:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проехав благополучно все это, смотрим как нас повело в сторону на 45 градусов от грейдера..
Решили вернуться и спросить у жигитов путь..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13248
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.06.18 - 00:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ставка жигитов..



Подъехали, нас встречают они с биноклем и огромным азиатом, не выходим..
Ну не вменяемый подошел и попросил отвезти его в магазин..
Ах да, где то рядом очевидно был супермаркет..
Жаль я не спросил где..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13248
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.06.18 - 00:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Взобрались на грейдер, покидая несчастного жигита, наверно он хотел за хлебом сгонять, но пусть лучше уш сам.
Но лучше бы мы на грейдер не взбирались, это еще ягодки..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13248
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.06.18 - 00:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дальше уже я сел как водятел профессионал за руль и... 3 км ехали минут 40..
Еле как увидели один едиственный спуск на клетку, дальше грейдер фотать не стал, сплошные ямы и заросли и боишься сорваться элементарно вниз..
Решили ускакать домой в Рудный..
Еле как нашли выход..
В принципе если знать клетки, то думаю можно..
По пути заблудились в лабиринтах Берегового, опять назад пришлось на километра 4 гнать чтоб выехать правильно..
На том наша поездка закончилась буквально минут 45 назад..
Да уш..
Зато узнал что на пузотерке, пусть и Мечте соваться по клеткам на Аулиеколь неразумно..
На все про все ушло примерно 130 км..
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1725
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 23.06.18 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Seviriya:

определенно ты , на зеркало неча пенять если у самого рожа ....

Я так смотрю - на бОльшее у тебя мозгов не хватает. Ты даже элегантно человека оскорбить не сможешь, ибо интеллектом тебя природа не одарила. Кроме как "сам дурак!" ничего более пространного придумать не способна. Ну да ладно. Глядишь, с нашей помощью хоть немного разовьёшься в умственном развитии. Хотя, как говорил Лопахин в фильме "Они сражались за Родину", "базироваться не на чем"... :lol:
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