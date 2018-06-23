alex_60 Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем. #379





(Полноправные пользователи) Сообщений: 442

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:00 Цитата: elektron:

И судейство.



Сербы вроде подали. но прецедентов не было. что бы признали. ошибки.

////Я не понимаю, зачем нам нужен VAR, если он не работает. Сегодня весь мир видел ошибку судьи. Я думал, что VAR нужен, чтобы исправлять ошибки арбитров. Значит нам теперь нужны люди, чтобы исправлять ошибки тех, кто сидит перед монитором? А потом у нас появится 100 специальных арбитров, которые все равно не увидят то, что увидел весь мир.

Видимо, VAR работает избранно, только для избранных команд. Два раза в пользу Сербии не дали пенальти на этом чемпионате мира – два матча и две ошибки. Как такое может быть? Зачем вводили эту систему, если ошибки продолжаются? Не просто ошибки, а ключевые решения, которые напрямую влияют на игру///