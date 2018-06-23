/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 26 из 26«1...242526
Куратор темы: yudjin
§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 442
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.06.18 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как подтверждение.
Албанцы, которые терпеть не могут сербов, очень обрадовались.
В стране начался настоящий праздник.
Албанцы так счастливы победе над Сербией, что вышли на улицы
Профайл

§ elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1475
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.06.18 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И судейство. После того как два "швейцарца", в прямом смысле сковали серба, никаких "санкций" не последовало, затёрли всё заменой игрока. Жуть
Профайл

§ yudjin
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5387
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 23.06.18 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новости про "после драки.."
Египетская футбольная ассоциация обжалует в Международной федерации футбола (ФИФА) судейство матча с российской сборной на чемпионате мира.

Как утверждает руководитель ассоциации Хани Абу Реда, судейская бригада допускала очевидные ошибки. Рефери, по его словам, проигнорировал возможность воспользоваться видеоповтором в эпизоде с падением в штрафной площади нападающего «фараонов» Марвана Мохсена.

При этом Абу Реда выразил уверенность, что в данной ситуации должны были назначить пенальти.

Сборная России во вторник в Санкт-Петербурге победила команду Египта со счетом 3:1. Авторами голов стали Денис Черышев и Артем Дзюба, еще один мяч египтяне забили в свои ворота.

Сборная Египта после поражения от россиян лишился шанса выйти в плей-офф первенства, руководство Египетской футбольной ассоциации, по информации СМИ, решило отправить в отставку наставника команды Эктора Купера и весь тренерский штаб.
Профайл

§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 442
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.06.18 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
И судейство.


Сербы вроде подали. но прецедентов не было. что бы признали. ошибки.
////Я не понимаю, зачем нам нужен VAR, если он не работает. Сегодня весь мир видел ошибку судьи. Я думал, что VAR нужен, чтобы исправлять ошибки арбитров. Значит нам теперь нужны люди, чтобы исправлять ошибки тех, кто сидит перед монитором? А потом у нас появится 100 специальных арбитров, которые все равно не увидят то, что увидел весь мир.
Видимо, VAR работает избранно, только для избранных команд. Два раза в пользу Сербии не дали пенальти на этом чемпионате мира – два матча и две ошибки. Как такое может быть? Зачем вводили эту систему, если ошибки продолжаются? Не просто ошибки, а ключевые решения, которые напрямую влияют на игру///
Профайл

§ yudjin
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5387
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 23.06.18 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Таблица на сегодня:
Профайл

§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 442
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.06.18 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не мое , но полностью согласен.
///Двойные стандарты давно стали визитной карточкой цивилизованной европейской и западной политики в целом. Одним можно, другим нельзя. У одних свободное волеизъявление и демократический референдум, у других аннексия. Свои тираны хорошие, чужие плохие. И террористы есть хорошие, наши, и не террористы как бы, а повстанцы. И фашики укропейские всего лишь патриоты. И бомбим, неся демократию, любовь, цивилизацию и просвещение, полмира... ни у кого не спрашивая...///
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 26 из 26«1...242526
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 6, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 6
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
 
Быстрее не бывает
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 96
Пользователей: 0
Всего: 96

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх