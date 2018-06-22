alex_60 Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем. #373





(Полноправные пользователи) Сообщений: 442

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:13 " швейцарцы". там ни одного швейцара нет.

собраны или мигранты, или дети мигрантов. Немало бывших югославов и косовских албанцев.

этой игре присвоили повышенную степень риска, так как в полиции опасались столкновений сербов и косовских албанцев (их в Швейцарии более 200 тысяч).

провокаторы были и на поле.

Бехрами набил татуировку с косовским и швейцарским флагами.

Шакири вышел на матч в особенных бутсах: на левой – флаг Швейцарии, на правой – Косово.

Джака после гола скрестил ладони на груди(знак независимости Албании.

таких близко нельзя допускать на чемпионат мира.

пусть в других местах это демонстрируют.