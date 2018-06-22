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≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: yudjin
§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4931
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 22.06.18 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Хочешь что бы и французы слились?)))
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§ elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1475
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 22.06.18 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Хочешь что бы и французы слились?)))

Да ладно, у немцев ещё всё впереди, ну или спереди, пока :lol:

[Исправлено: elektron, 22.06.2018 - 17:26]
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§ elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1475
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 22.06.18 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну всё 2:0
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4931
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 22.06.18 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дракоша выходи, спасай своих чемпионов.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4931
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 22.06.18 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И ведь второй гол красив по своему.
Сама комбинация.
Сча юу 11 метровый.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4931
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 22.06.18 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Держу кулаки даже ногами.
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§ elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1475
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 22.06.18 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
даже 11-тиметровый профукали шанс
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4931
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 22.06.18 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я сегодня Марадона. :cry: :cry: :cry:
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 442
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.06.18 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
ведь второй гол красив по своему.


ЦСКА. Он тут как дома. Думаю в этом дело.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4931
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 22.06.18 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жара при лёгкой поддержке нигерийцев уничтожила сборную Исландии. Оказывается там за бортом +32.
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§ elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1475
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.06.18 - 01:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да красиво сербы сливаются, мяч летит в ворота, а они все стоят смотрят на мяч и яйки свои прикрывают. Чудесно просто 8-)
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 442
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.06.18 - 06:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Политики много было в этом матче.
Сербия, Косово, оба тренера-боснийцы
Но как вели себя "швейцарцы" - этого не должно
Быть на чм.
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 442
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.06.18 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
" швейцарцы". там ни одного швейцара нет.
собраны или мигранты, или дети мигрантов. Немало бывших югославов и косовских албанцев.
этой игре присвоили повышенную степень риска, так как в полиции опасались столкновений сербов и косовских албанцев (их в Швейцарии более 200 тысяч).
провокаторы были и на поле.
Бехрами набил татуировку с косовским и швейцарским флагами.
Шакири вышел на матч в особенных бутсах: на левой – флаг Швейцарии, на правой – Косово.
Джака после гола скрестил ладони на груди(знак независимости Албании.
таких близко нельзя допускать на чемпионат мира.
пусть в других местах это демонстрируют.
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 442
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.06.18 - 10:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
короче говоря ,
нейтральная страна Швейцария оказалась ввязана в такой политизированный матч
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 442
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.06.18 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в общем было похоже что это матч Сербия-Албания.
слава богу что этот матч происходил в России.
где сербы чувствуют себя уютно и не допустили бы погромов.
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