alex_60 Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем. #372





(Полноправные пользователи) Сообщений: 436

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 06:39 Политики много было в этом матче.

Сербия, Косово, оба тренера-боснийцы

Но как вели себя "швейцарцы" - этого не должно

Быть на чм.