112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #12203





(Полноправные пользователи) Сообщений: 13248

Регистрация: 16.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:45 Дальше уже я сел как водятел профессионал за руль и... 3 км ехали минут 40..

Еле как увидели один едиственный спуск на клетку, дальше грейдер фотать не стал, сплошные ямы и заросли и боишься сорваться элементарно вниз..

Решили ускакать домой в Рудный..

Еле как нашли выход..

В принципе если знать клетки, то думаю можно..

По пути заблудились в лабиринтах Берегового, опять назад пришлось на километра 4 гнать чтоб выехать правильно..

На том наша поездка закончилась буквально минут 45 назад..

Да уш..

Зато узнал что на пузотерке, пусть и Мечте соваться по клеткам на Аулиеколь неразумно..

На все про все ушло примерно 130 км..