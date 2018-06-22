/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 813 из 814«1...811812813814»
§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13248
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.06.18 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и наконец то моя Дачка..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13248
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.06.18 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Картошка племяша..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13248
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.06.18 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сорт, который купили на теплицах.
Посмотрим..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13248
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.06.18 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наша собственная помидорная рассада..
Профайл

§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1724
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 22.06.18 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
О, оленя с рогами встретили, это к богатству..

В зеркало посмотрелся?
Профайл

§ Sniper
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 7
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 22.06.18 - 21:47
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ Seviriya
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 171
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.06.18 - 23:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
В зеркало посмотрелся?

определенно ты :lol:, на зеркало неча пенять если у самого рожа козломордая , так то недоземляк ты наш. :lol:

[Исправлено: Seviriya, 22.06.2018 - 23:16]
Профайл

§ таноми52
Re: Флуд и оффтопик часть 3
таноми52


(Пользователи)
Сообщений: 59
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 22.06.18 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Seviriya:
на зеркало неча пенять если у самого рожа козломордая , так то недоземляк ты наш.


Шапокляк в своём репертуаре!
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13248
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.06.18 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13248
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.06.18 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13248
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.06.18 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


Да уш..
Заправившись полным до горлышка баком бензина, как и говорил начал тестировать путь по клеткам Береговое Аппановка Казнбасы Аулиеколь..
Выехали в 19.00..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13248
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.06.18 - 00:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дорога в начале ничего была, ехали на пузотерке, кругом ни души..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13248
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.06.18 - 00:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Связь, интернет и все такое благополучно отключились и мы даже ехали как то с огромным удовольствием..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13248
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.06.18 - 00:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я по пути любовался видами на степь, благо за руль посадил суженную..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13248
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.06.18 - 00:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Потом то там то тут начали упираться в многочисленные там лиманы..
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 813 из 814«1...811812813814»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 5, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 4
Зарегистрированные пользователи: Seviriya

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
 
Быстрее не бывает
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 54
Пользователей: 0
Всего: 54

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх