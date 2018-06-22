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§ NG.kz
Мошенники предлагают казахстанцам 1000 литров бензина от "КазМунайГаза"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32965
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.06.18 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщается, накануне казахстанцы получили фейковое сообщение через мессенджеры и социальные сети, в котором говорилось, что сеть АЗС "КазМунайГаз" в честь 10-летия дарит купоны на 1000 литров бензина.
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§ АбраКадабра
Re: Мошенники предлагают казахстанцам 1000 литров бензина от...
АбраКадабра


(Пользователи)
Сообщений: 11
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 22.06.18 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я не знаю это каким надо быть балваном, что бы поверить в такие сообщения!
Есть одна очень хорошая, бородатая поговорка «БЕСПЛАТНЫЙ СЫР, ТОЛЬКО В МЫШЕЛОВКЕ!» :-)
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