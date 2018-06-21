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≡ Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом деле - из мрамора		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом деле - из мрамора
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32964
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.06.18 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата из ответа: "Изготовление и установка вазонов проводилась в рамках программы «Рухани жангыру», в связи с этим не проводился тендер и, соответственно, не разрабатывалась техническая спецификация на данный вид работ".
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§ 112
Re: Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13233
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.06.18 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Никаких льгот, тем более в выплаченной сумме, им не будет. Единственное что они на эту сумму налогов не заплатят. Это во

У нас особый путь у Благодетелей и дело не в каких то мелочных налогах..
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§ alex_60
Re: Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 427
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.06.18 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Никаких льгот, тем более в выплаченной сумме, им не будет.


все знает, опасный человек.
самому не смешно?
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§ Victor Yang
Re: Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10745
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 22.06.18 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
самому не смешно?

Я ничего смешного не сказал. И для бизнеса это совершенно не смешно. Разве что позже может быть лояльность при каком-нибудь хорошем тендере - и всё.
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