elektron:

Кладбище закрытое, не без оснований, существуют санитарные, санитарно-эпидемиологические нормы и правила захоронения.

К примеру для того, что бы как минимум предотвратить распространение эпидемиологических заболеваний и далее...

elektron:

И в большинстве стран срок захоронения(могилы) ограничен, может варьировать от 20-ти лет и более...

