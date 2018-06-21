Цитата: Trueman4400:

получается деньги дарителей это народные деньги?

ну а чьи же?... дарители -это тоже народ... даже если отбросить руководителей дарителей, то деньги заработаны на-ро-дом.

Цитата: Victor Yang:

Не может быть такого,

в этой стране возможно всё что угодно... я ничему не удивляюсь!

новая метла - новые схемы, однако...



Цитата: Victor Yang:

Их и раньше напрягали, а теперь всё это на уровне государства.

получается государство настолько немощное шо способно лишь иметь официальный налог, который идёт на содержание астанинской писаной торбы и чиновников в ней, а в провинции тех же бизнесменов иметь и в хвост, и в гриву на вазоны и прочую мишуру процветающей нурлыкунии?



Цитата: Azaibragimova:

Главное есть результат, а из чего сделано это уже второстепенное!

ну да... настолько боГаты, что плевать на шестикратную разницу в цене и, мягко говоря, лукавство.