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≡ Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом деле - из мрамора		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом деле - из мрамора
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32963
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.06.18 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата из ответа: "Изготовление и установка вазонов проводилась в рамках программы «Рухани жангыру», в связи с этим не проводился тендер и, соответственно, не разрабатывалась техническая спецификация на данный вид работ".
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§ 112
Re: Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13225
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.06.18 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Какой меценат будет продолжать заниматься благотворительностью, если увидит, что он "творит благо" чиновникам,

Он не творит, он поступает более умно, он что то дает городу, пусть и чиновникам, как рекламу свою прежде всего, они дают ему некоторые привилегии, Уважаемости так сказать..
Далеко опять же ходить не нужно, сколько тут таких Уважаемых, кто что то сделал на Благо Нашей Газеты и теперь он неприступен, как стена?
Которого Уважают и обязаны Уважать и даже у них есть знаки Отличия, своебразная городская грамота, что они Уважаемые?
Ровно , ровно то же самое и с другими городскими меценатами в реальном мире во всех практически развитых странах..
Сказать что Уид или Валентин, давая или делая что либо, делают это вместе с нами, у меня язык не повернется и тем более назвать их деньги нашими..
Они стараются прежде всего ради своих каких то Личных выгод, как и меценаты нашего города..
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§ 112
Re: Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13225
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.06.18 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И нужно давно понять, всегда об этом говорю, Меценатство или Благотворительность, как хотите так и называйте официальную Взятку, это прежде всего бизнес и ничего лишнего.
Бизнес, который приносит личную выгоду тому, кто дает, какие то привилегии, какие то отличительные Особенности, Узнаваемости, Уважаемости в современном обществе..
От этого ему еще больше хочется потом давать..
Ну разумеется психология, бизнеса и только..
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§ yudjin
Re: Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5385
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 22.06.18 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Trueman4400:
получается деньги дарителей это народные деньги?

ну а чьи же?... дарители -это тоже народ... даже если отбросить руководителей дарителей, то деньги заработаны на-ро-дом.
Цитата:
Victor Yang:
Не может быть такого,

в этой стране возможно всё что угодно... я ничему не удивляюсь!
новая метла - новые схемы, однако...

Цитата:
Victor Yang:
Их и раньше напрягали, а теперь всё это на уровне государства.

получается государство настолько немощное шо способно лишь иметь официальный налог, который идёт на содержание астанинской писаной торбы и чиновников в ней, а в провинции тех же бизнесменов иметь и в хвост, и в гриву на вазоны и прочую мишуру процветающей нурлыкунии?

Цитата:
Azaibragimova:
Главное есть результат, а из чего сделано это уже второстепенное!

ну да... настолько боГаты, что плевать на шестикратную разницу в цене и, мягко говоря, лукавство.
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§ alex_60
Re: Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом...
alex_60


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Сообщений: 424
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.06.18 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Azaibragimova:
а из чего сделано это уже второстепенное


без комментариев. потому что такое и комментировать то невозможно.

Цитата:
Azaibragimova:
Эти деньги не с вашего же кармана взяли!


из нашего. потому что те кто дал денег на установку, получат от
тех которые как бы ни причем, преференции (посмотрите что это означает).
казна не получит то количество денег в виде налогов , других платежей из за
льгот "установителям". которое должно было получить.
пострадают те кому эти недополученные деньги могли бы пойти, тем же пенсионерам.

[Исправлено: alex_60, 22.06.2018 - 14:58]
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§ 112
Re: Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13225
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.06.18 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Далеко ходить не надо..
Некоторые Святыни построили городу Уважаемые и это каждый знает кто.
Просто так бесплатно..
Где то площадь за 10 миллионов евро построили..
Так что что вам эти копеешные Вазоны уздались?
Везде и всюду дают и берут миллионами..
Зеленых рублей..
Меценаты и Благотворители.
Только и только ради себя и только ради своих личгых выгод, не ваших и не наших..
Мы так вообще радоваться должны, что не даем..
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§ 112
Re: Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13225
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.06.18 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
даже если отбросить руководителей дарителей, то деньги заработаны на-ро-дом

Ну вот опять..
Нашим Уважаемым мешают лавры других Уважаемых за их личные деньги, которые одни Уважаемые начинают считать Своими..
Это вообще что было?
Заработаны каким народом, где?
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§ Маркс
Re: Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом...
Маркс


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Сообщений: 51
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 22.06.18 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Azaibragimova:
Эти деньги не с вашего же кармана взяли!

Ну вот подарят на день рождения кольцо и скажут, что золотое. Через месяц выяснится, что это латунь и от нее палец зеленеет. Ну и ничего страшного, деньги то не с вашего кармана взяли. Подумаешь, все окружающие считают вас за лоха и смеются за спиной, ведь это совсем не обидно.
Цитата:
Azaibragimova:
Хотите сказать было бы лучше, если вообще нечего этого не было?!

Было бы лучше, если бы было так, как представили. А так впору требовать моральный ущерб за унижение горожан. Типа этим недалеким и так сойдет. Или, может быть, кто-то уже пригласил делегацию из Европы на экскурсию по гранитным объектам Костаная, а тут такая неприятная накладка. Контракт разорван. Клиенты потеряны. Бизнес на грани банкротства.
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§ Маркс
Re: Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом...
Маркс


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Сообщений: 51
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 22.06.18 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Trueman4400:
Вот вы странные люди, получается деньги дарителей это народные деньги? так дойдем до коммунизма - все общее! Все делить поровну будем и не важно, кто это заработал.

В том-то и дело, что важно, кто заработал это все, а не кто прибрал все к рукам в качестве прибавочной стоимости.
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§ Маркс
Re: Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом...
Маркс


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Сообщений: 51
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 22.06.18 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Они стараются прежде всего ради своих каких то Личных выгод, как и меценаты нашего города..

В философском плане абсолютно любое действие субъекта можно трактовать как в качестве личной выгоды, так и наоборот.
Маркс.
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§ Seviriya
Re: Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом...
Seviriya


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Сообщений: 167
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.06.18 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тут много кустарей одиночек крыш кровельщиков краснодеревщиков они сами поди знают чем отличаются мрамор от гранита? и Александровская колонна это мрамор или же гранит? а то бред нести всякий может и в карман с высоты своего низкопоклонства заглядывать тоже :-P :-P :-P :-P :-P :-P
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* таноми52
Re: Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом...
таноми52


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Сообщений: 58
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 22.06.18 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Так что что вам эти копеешные Вазоны уздались?
Везде и всюду дают и берут миллионами..
Зеленых рублей..
Меценаты и Благотворители.
Только и только ради себя и только ради своих личгых выгод, не ваших и не наших..
Мы так вообще радоваться должны, что не даем..



Браво, певец мздоимства!
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§ 112
Re: Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13225
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.06.18 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Подумаешь, все окружающие считают вас за лоха и смеются

Назови мне хоть одного окрузающего тебя в обществе, знатока блиллиантов, колец с платиновыми обрамлениями и собственно золота?
Нет вокруг нас того общества, оно все на лазурном берегу выпивает настоящее шампанское за 15 тысяч евро за бутылку а то и подороже..
Мы же руководствуемся старой советской поговоркой - Дареному коню в зубы не смотрят..
И на том спасибо..
Вазоны золотые, обманули их, ога..
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* таноми52
Re: Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом...
таноми52


(Пользователи)
Сообщений: 58
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 22.06.18 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
В философском плане абсолютно любое действие субъекта можно трактовать как в качестве личной выгоды, так и наоборот.



Маркс, для него это слишком глубокая МЫСЛЬ!
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§ Victor Yang
Re: Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10742
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 22.06.18 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
из нашего. потому что

Никаких льгот, тем более в выплаченной сумме, им не будет. Единственное что они на эту сумму налогов не заплатят. Это во-первых. Во-вторых, мы же наверняка не знаем - деньгами ли дает предприниматель или "под ключ" - купить, привезти и поставить.
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