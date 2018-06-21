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Trueman4400:
получается деньги дарителей это народные деньги?
ну а чьи же?... дарители -это тоже народ... даже если отбросить руководителей дарителей, то деньги заработаны на-ро-дом.
Цитата:
Victor Yang:
Не может быть такого,
в этой стране возможно всё что угодно... я ничему не удивляюсь!
новая метла - новые схемы, однако...
Цитата:
Victor Yang:
Их и раньше напрягали, а теперь всё это на уровне государства.
получается государство настолько немощное шо способно лишь иметь официальный налог, который идёт на содержание астанинской писаной торбы и чиновников в ней, а в провинции тех же бизнесменов иметь и в хвост, и в гриву на вазоны и прочую мишуру процветающей нурлыкунии?
Цитата:
Azaibragimova:
Главное есть результат, а из чего сделано это уже второстепенное!
ну да... настолько боГаты, что плевать на шестикратную разницу в цене и, мягко говоря, лукавство.