unrepeatable:

Что за привычка считать чужие деньги?

или можно сказать вы такие идеальные, что не допускаете в своей жизни ошибок?

unrepeatable: вам от гранита или мрамора стало плохо?

Trueman4400:

Меценатство это потребность для людей, которые не равнодушны к своему краю. Поэтому помогают школам, сиротам, семьям. Эта жизненная позиция, которая может быть многим и не понятна.

[Исправлено: Алиса, 22.06.2018 - 11:40]