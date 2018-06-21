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≡ Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом деле - из мрамора		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом деле - из мрамора
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32962
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.06.18 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата из ответа: "Изготовление и установка вазонов проводилась в рамках программы «Рухани жангыру», в связи с этим не проводился тендер и, соответственно, не разрабатывалась техническая спецификация на данный вид работ".
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§ maxsaf
Re: Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом...
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.06.18 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это какая-то хирая схема? Куда не копни в последнее время - все спонсоры оплачивают. Странно :-x
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§ Trueman4400
Re: Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом...
Trueman4400


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Сообщений: 75
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 22.06.18 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Меценатство это потребность для людей, которые не равнодушны к своему краю. Поэтому помогают школам, сиротам, семьям. Эта жизненная позиция, которая может быть многим и не понятна.
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* Алиса
Re: Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4177
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 22.06.18 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
unrepeatable:
Что за привычка считать чужие деньги?
или можно сказать вы такие идеальные, что не допускаете в своей жизни ошибок?

Что за привычка "под дурачков косить"? Юджин вполне четко обозначивает свою позицию.
Слишком грубые ошибки допускаются достаточно ответственными лицами, занимающими государственные должности. И почему-то это уже вызывает негатив
Цитата:
unrepeatable: вам от гранита или мрамора стало плохо?

действительно какая разница чего кушать: бешбармак или лапшу китайскую - всё из теста сделано...
Цитата:
Trueman4400:
Меценатство это потребность для людей, которые не равнодушны к своему краю. Поэтому помогают школам, сиротам, семьям. Эта жизненная позиция, которая может быть многим и не понятна.

данная "жизненная позиция", реализуемая в виде материальных благ, пропускается через десятые руки почему-то и как-то приводит к подобным негативным реакциям думающей и вникающей части населения.

[Исправлено: Алиса, 22.06.2018 - 11:40]
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* yudjin
Re: Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом...
yudjin


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Сообщений: 5385
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 22.06.18 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
unrepeatable:
Что за привычка считать чужие деньги?

во-первых, это народные... а то, что там на уши вешают про спонсоров... дык, это модная отмазка под прикрытием рухнамы. И я верю, что и писульки про меморандумы предоставят и найдут тех внезапно возникших спонсоров... которые могли бы и сами замолвить слово шо они дарили - гранит или мрамор.... Но погряз то в отписках акимат...

Цитата:
unrepeatable:
вам от гранита или мрамора стало плохо?

от лжи плохо... точнее "фальсификации данных" госслужащих... или это такая политика в стране?...пофигизма и нае...зма?

Цитата:
Trueman4400:
Меценатство это потребность для людей, которые не равнодушны к своему краю

ага, бывает и такое....
Но с нашим "меценатством" это мало связано... И не один доморощенный даритель вам не скажет кто, где и каким словом их наставили на путь этот. ;-)
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§ Trueman4400
Re: Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом...
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 75
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 22.06.18 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот вы странные люди, получается деньги дарителей это народные деньги? так дойдем до коммунизма - все общее! Все делить поровну будем и не важно, кто это заработал.
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§ Seviriya
Re: Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом...
Seviriya


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Сообщений: 166
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.06.18 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Trueman4400:
Вот вы странные люди, получается деньги дарителей это народные деньги? так дойдем до коммунизма - все общее! Все делить поровну будем и не важно, кто это заработал.

там двое сверху не разумиют цего :-P
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§ Seviriya
Re: Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом...
Seviriya


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Сообщений: 166
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.06.18 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Что за привычка "под дурачков косить"? Юджин вполне четко обозначивает свою позицию.

да дурачков тут хватает , а позиции у прокурора в прениях сторон, он что генеральный рокурор? ко всем в карман посмотрел а к себе забыл? Данко не в почете
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§ Seviriya
Re: Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом...
Seviriya


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Сообщений: 166
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.06.18 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
приводит к подобным негативным реакциям думающей и вникающей части населения.

это такой юмор? а где отсмеяться? не подскажите ли?
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§ Victor Yang
Re: Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом...
Victor Yang


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Сообщений: 10741
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 22.06.18 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
во-первых, это народные... а то, что там на уши вешают про спонсоров... дык, это модная отмазка под прикрытием рухнамы.

Ты не прав. За нецелевую трату денег можно и в места не столь отдаленные попасть. Не может быть такого, что из бюджета деньги взяли, а по бумагам они предпринимательские. Наоборот - это можно, а как ты пишешь - это подстава получится, причем конкретная.

А насчет прикрытия Руханёй - так это просто узаконили "напряг" бизнесменов. Эдакий налог своеобразный получился. Их и раньше напрягали, а теперь всё это на уровне государства. У нас взаимодействий между государством и предпринимателем не получаются чисто деловыми - всё на взаимных "уступках".
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§ таноми52
Re: Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом...
таноми52


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Сообщений: 56
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 22.06.18 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А насчет прикрытия Руханёй - так это просто узаконили "напряг" бизнесменов. Эдакий налог своеобразный получился. Их и раньше напрягали, а теперь всё это на уровне государства. У нас взаимодействий между государством и предпринимателем не получаются чисто деловыми - всё на взаимных "уступках"


Какая прелесть: эдакий "налог", от которого предпринимателям не отвертеться, а чиновникам за который не надо отчитываться перед государством? Так понимаю, поэтому "спонсорам" всё равно, куда уходят их "пожертвования": на мрамор под видом гранита или сразу напрямую в карман чиновников? Поэтому и молчат? Вдруг увеличат "напряг"?
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* Алиса
Re: Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4177
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 22.06.18 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Seviriya:
а где отсмеяться? не подскажите ли?

я не занимаюсь "закадровой озвучкой" и режиссированием. Кто понял - тот "посмеется" в нужном месте.
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§ таноми52
Re: Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом...
таноми52


(Пользователи)
Сообщений: 56
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 22.06.18 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Trueman4400:
Меценатство это потребность для людей, которые не равнодушны к своему краю. Поэтому помогают школам, сиротам, семьям. Эта жизненная позиция, которая может быть многим и не понятна.


Сам -то вник в эти высокие слова? Какой меценат будет продолжать заниматься благотворительностью, если увидит, что он "творит благо" чиновникам, стоящим у кормушки?
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§ таноми52
Re: Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом...
таноми52


(Пользователи)
Сообщений: 56
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 22.06.18 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
unrepeatable:
Что за привычка считать чужие деньги?


Чужие деньги - это деньги в кармане друга, соседа, сослуживца... Деньги, пожертвованные меценатами на общее благо - наши общие деньги! Спроси, нравится меценатам такое "использование" их денег?
Или пример: меценат пожертвовал деньги на покупку инвалиду коляски, а распорядители купили тому костыли. Гранит или мрамор?
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§ Azaibragimova
Re: Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом...
Azaibragimova


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Сообщений: 4
Регистрация: 04.06.18
Отправлено: 22.06.18 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эти деньги не с вашего же кармана взяли! Главное есть результат, а из чего сделано это уже второстепенное! Хотите сказать было бы лучше, если вообще нечего этого не было?!
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* 112
Re: Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13222
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.06.18 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Деньги, пожертвованные меценатами на общее благо - наши общие деньги! Спрос

Господи..
Что за глупость?
Как пример, ну пожертвовал электроник или в очередной раз Добринцоф детишкам..
Или 43й свои миллионы..
Да чтобы так сказать что пожертвовал весь форум и это форума деньги, это будет ну так скажу очень кощунственно выглядеть..
Ну не захотят они в следующий раз давать, чтобы мы ихние честно или не честно заработанные деньги считали к тому же своими..
Тут не нужно делать поспешных выводов, если сам не даешь..
Потому что в первую очередь будет страдать та сторона, которым эти деньги предназначаются..
То же самое с рекламными кампаниями, жертвующими ради Собственной, а не чьей то другой продукции деньги на то или иное мероприятие, это прежде всего Их деньги, не твои, не мои и не наши..
Это их Личные деньги..
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