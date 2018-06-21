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unrepeatable:
Что за привычка считать чужие деньги?
или можно сказать вы такие идеальные, что не допускаете в своей жизни ошибок?
Что за привычка "под дурачков косить"? Юджин вполне четко обозначивает свою позицию.
Слишком грубые ошибки допускаются достаточно ответственными лицами, занимающими государственные должности. И почему-то это уже вызывает негатив
Цитата:
unrepeatable: вам от гранита или мрамора стало плохо?
действительно какая разница чего кушать: бешбармак или лапшу китайскую - всё из теста сделано...
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Trueman4400:
Меценатство это потребность для людей, которые не равнодушны к своему краю. Поэтому помогают школам, сиротам, семьям. Эта жизненная позиция, которая может быть многим и не понятна.
данная "жизненная позиция", реализуемая в виде материальных благ, пропускается через десятые руки почему-то и как-то приводит к подобным негативным реакциям думающей и вникающей части населения.
[Исправлено: Алиса, 22.06.2018 - 11:40]