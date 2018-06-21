/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом деле - из мрамора		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом деле - из мрамора
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32962
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.06.18 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата из ответа: "Изготовление и установка вазонов проводилась в рамках программы «Рухани жангыру», в связи с этим не проводился тендер и, соответственно, не разрабатывалась техническая спецификация на данный вид работ".
Читать новость

§ maxsaf
Re: Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом...
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.06.18 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это какая-то хирая схема? Куда не копни в последнее время - все спонсоры оплачивают. Странно :-x
Профайл

§ Trueman4400
Re: Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом...
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 75
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 22.06.18 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Меценатство это потребность для людей, которые не равнодушны к своему краю. Поэтому помогают школам, сиротам, семьям. Эта жизненная позиция, которая может быть многим и не понятна.
Профайл

§ Алиса
Re: Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4176
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 22.06.18 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
unrepeatable:
Что за привычка считать чужие деньги?
или можно сказать вы такие идеальные, что не допускаете в своей жизни ошибок?

Что за привычка "под дурачков косить"? Юджин вполне четко обозначивает свою позицию.
Слишком грубые ошибки допускаются достаточно ответственными лицами, занимающими государственные должности. И почему-то это уже вызывает негатив
Цитата:
unrepeatable: вам от гранита или мрамора стало плохо?

действительно какая разница чего кушать: бешбармак или лапшу китайскую - всё из теста сделано...
Цитата:
Trueman4400:
Меценатство это потребность для людей, которые не равнодушны к своему краю. Поэтому помогают школам, сиротам, семьям. Эта жизненная позиция, которая может быть многим и не понятна.

данная "жизненная позиция", реализуемая в виде материальных благ, пропускается через десятые руки почему-то и как-то приводит к подобным негативным реакциям думающей и вникающей части населения.

[Исправлено: Алиса, 22.06.2018 - 11:40]
Профайл

§ yudjin
Re: Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5384
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 22.06.18 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
unrepeatable:
Что за привычка считать чужие деньги?

во-первых, это народные... а то, что там на уши вешают про спонсоров... дык, это модная отмазка под прикрытием рухнамы. И я верю, что и писульки про меморандумы предоставят и найдут тех внезапно возникших спонсоров... которые могли бы и сами замолвить слово шо они дарили - гранит или мрамор.... Но погряз то в отписках акимат...

Цитата:
unrepeatable:
вам от гранита или мрамора стало плохо?

от лжи плохо... точнее "фальсификации данных" госслужащих... или это такая политика в стране?...пофигизма и нае...зма?

Цитата:
Trueman4400:
Меценатство это потребность для людей, которые не равнодушны к своему краю

ага, бывает и такое....
Но с нашим "меценатством" это мало связано... И не один доморощенный даритель вам не скажет кто, где и каким словом их наставили на путь этот. ;-)
Профайл

§ Trueman4400
Re: Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом...
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 75
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 22.06.18 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот вы странные люди, получается деньги дарителей это народные деньги? так дойдем до коммунизма - все общее! Все делить поровну будем и не важно, кто это заработал.
Профайл

§ Seviriya
Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом деле - из мрамора
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 165
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.06.18 - 12:08
Комментарий проходит проверку.
Профайл

§ Seviriya
Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом деле - из мрамора
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 165
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.06.18 - 12:12
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 24
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
 
Быстрее не бывает
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 157
Пользователей: 0
Всего: 157

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх