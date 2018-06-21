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§ NG.kz
Комиссию за возврат билетов на поезда повысили до 1000 тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32962
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.06.18 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вышеуказанный комиссионный сбор устанавливается на все поезда формирования "Пассажирских перевозок" и чужих железнодорожных администраций. При этом сообщается, что в случае возврата суммы менее 1000 тенге комиссионный сбор не взимается.
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§ 112
Re: Комиссию за возврат билетов на поезда повысили до 1000 тенге
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13219
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.06.18 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По Васапу видео гуляет, самого дешевого билета откуда то до Будапешта, наш снимал, там в каюте и унитаз и кондер и раковина и даже душ..
И голос все удивляется вот так загнивающий Запад..
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§ Universer
Re: Комиссию за возврат билетов на поезда повысили до 1000 тенге
Universer


(Пользователи)
Сообщений: 14
Регистрация: 24.08.07
Отправлено: 22.06.18 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Заплатите штукарь за неоказанную услугу, спасибо.
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