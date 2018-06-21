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≡ Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом деле - из мрамора		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом деле - из мрамора
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32962
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.06.18 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата из ответа: "Изготовление и установка вазонов проводилась в рамках программы «Рухани жангыру», в связи с этим не проводился тендер и, соответственно, не разрабатывалась техническая спецификация на данный вид работ".
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§ Обликоморале
Re: Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4914
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 21.06.18 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По ходу со спонсоров поимели деньгу как за гранит. А разницу кто то себе в карман положил. Ау, правоохранительные органы копните.
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§ 1234
Re: Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом...
1234


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 671
Регистрация: 29.10.12
Отправлено: 21.06.18 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
правоохранительные органы копните.

Кто будет "откапывать" интересно?..
По строительству здания обл. прокуратуры много накопали? ;-)

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§ yudjin
Re: Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5384
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 21.06.18 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ложь на лжи сидит и ложью погоняет
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§ Сергей_я
Re: Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2487
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 21.06.18 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
ложь на лжи сидит и ложью погоняет

Девиз нашей страны, наших чиновников. Эту надпись надо установить вместо слов Рухани жангыру на кольце на СХИ.
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§ 112
Re: Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13219
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.06.18 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
ожь на лжи сидит и ложью погоняет

Ну кому они лгали, тебе, мне?
Так мы их и не спрашивали..
Не хочешь лжи, не задавай таких вопросов..
Ну сказал он что с мрамора или с хоть золота и?
Кому то как то тут полегчало, а если полегчало, то каким таким образом?
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§ Трэвэл
Re: Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом...
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 15
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.06.18 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вроде бы же ясно написано "Вышеуказанные вазоны установлены за счёт привлеченных (спонсорских) средств..." Такое ощущение, что НГ выступила главным спонсором в данной госпрограмме.
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§ Trueman4400
Re: Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом...
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 75
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 22.06.18 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В статье один вывод противоречит другому. Причем тут чиновники признали, это же не бюджетные средства, а спонсорские. Если решили подарить такие вазоны, так, как говорится даренному коню в зубы не смотрят. А то, что эти вазоны красиво смотрятся это факт.
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§ yudjin
Re: Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5384
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 22.06.18 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Trueman4400:
Причем тут чиновники признали,

ой бай... да не стоит корчить мину при плохой игре...
всё они знали и при их участии и с согласия всё делается и осваивается.
а когда ухватили за одно место, сразу выкручиваться стали аки хвост поросячий.
Если бы были не при делах, то и не отвечали бы и за наказание для составителя писульки даже не заикались.
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§ Seviriya
Re: Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом...
Seviriya


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Сообщений: 165
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.06.18 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трэвэл:
что НГ выступила главным спонсором в данной госпрограмме.

именно, осветила "новость" стало быть спонсор ;-)
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§ Trueman4400
Re: Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом...
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 75
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 22.06.18 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
ой бай... да не стоит корчить мину при плохой игре...

Когда Вам что-то дарят лично, Вы тоже в историках бьетесь по поводу даренного. Кого взяли за одно место? Предельно ясно объяснили, что бюджет здесь не при чем. В чем еще вопросы. Еще никого не наказали, а уже раздули. И наказать за что? Что Вам не понравились вазоны? А по поводу прозрачности, так эта ситуация и есть показатель самой ясной прозрачности.
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§ Trueman4400
Re: Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом...
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 75
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 22.06.18 - 10:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В заголовке слово "признал" надо заковычить. Тогда все верно будет по смыслу
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§ Seviriya
Re: Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом...
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 165
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.06.18 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Trueman4400:
Когда Вам что-то дарят лично, Вы тоже в историках бьетесь по поводу даренного

и так всегда у него все и всегда виноваты только не он сам.
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§ Трэвэл
Re: Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом...
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 15
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.06.18 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Seviriya:
именно, осветила "новость" стало быть спонсор

Ух ты! Да вокруг нас сплошные спонсоры... Надо им памятник поставить... мраморный!!!
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§ unrepeatable
Re: Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом...
unrepeatable


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 11.06.18
Отправлено: 22.06.18 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что за привычка считать чужие деньги?
или можно сказать вы такие идеальные, что не допускаете в своей жизни ошибок?
вам от гранита или мрамора стало плохо?
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