Trueman4400 Re: Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом... #10





(Полноправные пользователи) Сообщений: 75

Регистрация: 12.01.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:11 Цитата: yudjin:

ой бай... да не стоит корчить мину при плохой игре...

Когда Вам что-то дарят лично, Вы тоже в историках бьетесь по поводу даренного. Кого взяли за одно место? Предельно ясно объяснили, что бюджет здесь не при чем. В чем еще вопросы. Еще никого не наказали, а уже раздули. И наказать за что? Что Вам не понравились вазоны? А по поводу прозрачности, так эта ситуация и есть показатель самой ясной прозрачности.