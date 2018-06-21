/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Копать» в микрорайоне нужно глубже		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 4 из 4«1234
§ NG.kz
«Копать» в микрорайоне нужно глубже
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32962
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.06.18 - 07:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О проблемах, которые возникли при застройке микрорайона Аэропорт в Костанае, «НГ» писала в ноябре 2017 года в статьях «Несчастливое число для новоселов» и «Дома на мокром месте». В начале июня 2018 года в акимате Костаная этой проблеме посвятили совещание. Мы решили выяснить, что изменилось за полгода и чего нужно ожидать жителям микрорайона в ближайшем будущем.
Читать статью

§ bgb
Re: «Копать» в микрорайоне нужно глубже
bgb


(Пользователи)
Сообщений: 3814
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 22.06.18 - 00:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ларчик открывается просто: коммуникации!!!
действительно и прежний и современный генпланы имеют направление в сторону рудного. но тянуть коммуникации дорого! а стоить надо быстро и сейчас!
выход ранее был в "точечной" застройке, т.е. уплотнении размещения жилых домов с ликвидацией мест под автостоянки, придомовых территорий, включая детские площадки. уплотнили, как могли, вызвав негодование населения.
потом "светлые" головы догадались среди коттеджного комплекса начать возводить высотки!!! плюнув на архитектуру, но решая подешевле проблему ввода жилых квадратов.
затем очередь дошла до аэропорта. место было заведомо дрянное, но отчет по вводу главнее!
поэтому назревшая проблема подтопления, не имеющая пока финансирования, думаю, будет не единственной...
уже те, кто там приобрел жилье активно продают...
Профайл

§ Victor Yang
Re: «Копать» в микрорайоне нужно глубже
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10740
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 22.06.18 - 06:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
осуждаю тех, кто разрешил строительство в этом болоте

Строить можно везде - вопрос целесообразности. И отвод грунтовых вод можно предусмотреть, и защиту фундаментов.
Профайл

§ Обликоморале
Re: «Копать» в микрорайоне нужно глубже
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4914
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 22.06.18 - 07:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Можно я свои пять копеек вставлю. :-)
Все можно и возможно, но у нас как всегда.
Не просчитали и не предусмотрели.
Сработало авось и ''так сойдет''.
Профайл

§ alex_60
Re: «Копать» в микрорайоне нужно глубже
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 423
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.06.18 - 09:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
каналы надо прорыть . больше ничего не надо делать.
следующие дома строить на сваях.
каналы заполнить водой.
район переименовать. "Венеция" назвать.
заказать для начала десяток гандольеров для передачи опыта.
потом свои акыны будут веслами махать и песни петь.
нормально вроде придумал.
развитие туристического кластера.
Профайл

* Seviriya
«Копать» в микрорайоне нужно глубже
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 160
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.06.18 - 09:22
Комментарий проходит проверку.
Профайл

* Seviriya
«Копать» в микрорайоне нужно глубже
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 160
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.06.18 - 09:30
Комментарий проходит проверку.
Профайл

* Seviriya
«Копать» в микрорайоне нужно глубже
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 160
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.06.18 - 09:34
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить 
Страница 4 из 4«1234
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: Seviriya

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
 
Быстрее не бывает
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 154
Пользователей: 1
Всего: 155

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх