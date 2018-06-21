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≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: yudjin
§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 423
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.06.18 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну конечно, опять пенальти. святое дело.
пенальти- это святое. все живут только на этом.
за исключением одной известной команды, которая все восемь голов
заколотила с игры.
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§ elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1459
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.06.18 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как то перу активнее играет. Опять бывшие чемпионы мира сливаются. :-x
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§ elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1459
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.06.18 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то затишье тут :-x Ну да Французы и Перу :lol:
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§ elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1459
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 22.06.18 - 00:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну всё опять 5:0 за аргентинцев, хотя скорее всего мои любимые 3:1 :lol:
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 423
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.06.18 - 03:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну всё опять 5:0 за аргентинцев

Почти угадал. 3-0.
Только это хорваты сделали это.
Дела.......
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4914
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 22.06.18 - 07:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какая боль.
Говорят Марадона расплакался после матча.
Эл, болей лучше супротив тех, если хочешь шоб они выиграли.
Ну и чемпионат. Одни сюрпрайзы.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4914
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 22.06.18 - 07:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:lol:
Тренер хорватов хочет, чтобы его команда встретилась в финале ЧМ2018 со сборной России
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